走行中の車が他の車に追突する事故が発生するケースは、珍しくありません。その際、事故の加害者が任意保険（自動車保険）に入っていないケースがあり、被害者が対応に困るケースがあります。また、加害者が任意保険だけでなく、車の所有者や運転者に加入が義務付けられている「自賠責保険（自動車損害賠償責任保険）」にも入っていないケースもあるようです。一般的に任意保険に未加入の状態、または任意保険と自賠責保険の両