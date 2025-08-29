プロボクシング元IBF世界スーパーバンタム級王者の小國以載氏は元日本スーパーライト級王者で実業家である細川バレンタイン氏のYouTubeチャンネル「前向き教室」に出演。9月14日に名古屋市・IGアリーナにて行われるスーパーバンタム級世界4団体統一王座防衛戦「井上尚弥 vs. ムロジョン・アフマダリエフ」の試合展開と勝敗を予想した。 ■“打ち合い”の有利不利で見解割れる 小國氏