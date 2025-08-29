日本維新の会の石井章参院議員（参院比例）は２９日、議員辞職する意向を文書で表明した。石井氏はコメントを発表し、「お騒がせする事態を招き、国民の皆様に心より深くおわび申し上げる。議員の職を辞し、捜査に全面的に協力する」とした。維新は同日、石井氏を除名処分とした。石井氏を巡っては、国から公設秘書の給与をだまし取っていた疑いがあるとして、東京地検特捜部が詐欺容疑で事務所など関係先の捜索を行った。