食楽web 洗練された大人の街、北青山の象徴とも言えるインターナショナルダイニング『TWO ROOMS（トゥー・ルームス）』は、2025年4月2日（水）にリニューアルグランドオープンを果たしました。 手掛けるのは、ホテル出身のシェフ、マシュー・クラブ氏。フュージョン料理を軸に、昼と夜で異なる表情を見せるエンターテイメント性あふれるレストランへと生まれ変わりました