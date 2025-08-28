返還式典でサカラバ族の頭骨が運ばれる様子＝２６日、フランス・パリ/Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）フランスが１００年以上前にアフリカ南東部沖の島国マダガスカルから持ち去った３人の頭骨を、同国に返還した。この中には、フランス軍が斬首した１９世紀のマダガスカル王の頭骨もあると推定されている。フランス文化省が２６日に発表した。フランスは２０２３年、遺骨の本国返還を実現するための法律を制定し