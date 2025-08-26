益若つばさが設立したファッションブランド「イートミー（EATME）」が、原宿の1号店を8月末をもって閉店すると発表した。 【画像をもっと見る】 イートミーは、益若つばさとマークスタイラー（MARK STYLER）によって2014年に設立。センシュアルムードにグランジファッションを融合させたウィメンズスタイルを提案している。2021年に、益若つばさがディレクターを退任した。イートミー原宿店は、ブランド1号店として2014年に