記事のポイントI-neは自社研究所「JBIST」を設立し、ファブレス型R&Dモデルで研究と生産を分担して効率化を図っている。東京大学や佐賀大学との共同研究を進め、マイクロニードルなど革新的技術を確立し特許出願を完了した。AIエージェント導入やM&A推進により、売上1000億円・営業利益110億円の中長期目標に挑戦している。 「BOTANIST（ボタニスト）」「YOLU（ヨル）」に代表されるヘアケアブランドや、美容家電「SALONIA