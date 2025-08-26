フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（２９）が結婚することが２５日、スポーツ報知の取材で分かった。関係者によると、お相手は長年交際中の一般男性。結婚後も仕事を続けていく。この関係者によると、今年１０月に節目の３０歳を迎えるのを前に結婚を決意したという。公私において、さらなる飛躍が期待できそうだ。藤本アナは２０１９年に入社。東大医学部卒という経歴ながらも、気取らないキャラクターと明るい性格で人気