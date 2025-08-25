ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 藤森慎吾、実は「15歳差婚」だった 妻の年齢初告白にスタジオ騒然 藤森慎吾 オリエンタルラジオ 年の差カップル・結婚 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 藤森慎吾、実は「15歳差婚」だった 妻の年齢初告白にスタジオ騒然 2025年8月25日 12時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ABEMAの婚活ドキュメンタリーで、平祐奈が「今年27になる歳」と話した これに、藤森慎吾が「うちの妻と同い年」と妻の年齢を初告白 スタジオからは驚きの声が上がり、藤森は「私42歳です」と苦笑した 記事を読む おすすめ記事 『新婚さん』妻は井上咲楽の同級生、高校3年生に交際スタート→下校中にキス20回以上 再現VTRに両親も赤面 2025年8月23日 6時0分 産後6カ月の水着姿が話題・宮崎麗果（37）、夫・黒木啓司さんとのダンス動画に反響「5人生んでこのスタイル最高」 2025年8月24日 12時30分 元アナウンサー女性と結婚のニッポン放送内田雄基アナ「幸せです」 ラジオ生出演で喜びの声 2025年8月20日 19時57分 平祐奈、“結婚相手の理想の年収”を聞かれ… 回答を共演者絶賛「最高だよ！」「いい子だなあ」 2025年8月25日 11時30分 秋元真夏 結婚「いつかは誰かの嫁になりたい」「まだ当分は国民の嫁でいようかなと」 2025年8月23日 16時23分