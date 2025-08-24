女優の松田美由紀（63）が24日、自身のインスタグラムを更新。体調を心配するファンに向けて現在の様子を報告した。19日の投稿で「実は、近年。いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて。この夏も、救急車に運ばれたりしてました」と近況を明かし、ファンからは心配の声が寄せられていた。するとこの日、「なんだか、倒れたなんてインスタに書いてしまったら、Yahooニュースまで書いて下