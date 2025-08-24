関連画像弁護士ドットコム

おじさんがすね毛ボーボーで出社するのはハラスメント？真夏の職場で困惑

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ハラスメントにあたるかどうかという相談が弁護士ドットコムに寄せられた
  • おじさんがすね毛ボーボーのハープパンツで出社することについてだという
  • 不快に感じる人がいても、法的責任が生じる可能性は低いと弁護士は論じた
記事を読む

おすすめ記事

  • 女だけど惚れる…！　バリキャリ上司の神対応に「一生ついていく！」と決意した瞬間
    女だけど惚れる…！　バリキャリ上司の神対応に「一生ついていく！」と決意した瞬間 2025年8月21日 13時0分
  • 会社の宴会「幹事」は地獄？乾杯に熱燗を頼んだ先輩が「空気を読め」と説教… 振り回されてイライラ→虚無【作者に聞く】
    会社の宴会「幹事」は地獄？乾杯に熱燗を頼んだ先輩が「空気を読め」と説教… 振り回されてイライラ→虚無【作者に聞く】 2025年8月23日 18時5分
  • 年下とわかった途端「タメ語」に！年齢で態度を変える人との距離感に悩む若手社員の葛藤【作者に聞く】
    年下とわかった途端「タメ語」に！年齢で態度を変える人との距離感に悩む若手社員の葛藤【作者に聞く】 2025年8月19日 0時39分
  • 女性が「この人ストーカー予備軍かも」と付き合うのを尻込みする男性の行動９パターン
    女性が「この人ストーカー予備軍かも」と付き合うのを尻込みする男性の行動９パターン 2025年8月22日 12時0分
  • 職場の空調設備が古く、暑くてたまらない！ このままだと熱中症になりそう……勤務中の熱中症は労災になる？
    職場の空調設備が古く、暑くてたまらない！ このままだと熱中症になりそう……勤務中の熱中症は労災になる？ 2025年8月19日 18時20分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. ゴキ3万匹発生 TikToker強制退去
    2. 2. 福山に特大しっぺ返しの可能性
    3. 3. 中居氏めぐる新報道 見事合致か
    4. 4. 有吉が骨折「全治6週間」報告
    5. 5. 搬送された松田美由紀 近況報告
    6. 6. 胸部を露出 アイドルの動画物議
    7. 7. 「ニンバス」拡大 自己負担費は
    8. 8. 松本人志復帰でTV局と全面戦争か
    9. 9. 択捉島でロシア人旅行者10人不明
    10. 10. 「焼き場に立つ少年」数奇な運命
    1. 11. 大河 有吉が服部半蔵役で出演へ
    2. 12. 伸びる黒々とした毛…職場で不快
    3. 13. 飲酒して眠っていた女性に集団で性的暴行加える…仙台地検がキーエンス元社員４人を起訴
    4. 14. 「国宝」を鑑賞 有吉弘行が激怒
    5. 15. 津田が番組降板 理由に凪咲絶句
    6. 16. 大谷の頂点の終わりか 異変数々
    7. 17. 学校職員を相次ぎ逮捕 大変遺憾
    8. 18. 資料館が全焼 打上花火が引火か
    9. 19. 元夫は海外 ローサは「送迎BBA」
    10. 20. 美容整形医と救急医 不条理格差
    1. 1. 「ニンバス」拡大 自己負担費は
    2. 2. 松本人志復帰でTV局と全面戦争か
    3. 3. 「焼き場に立つ少年」数奇な運命
    4. 4. 伸びる黒々とした毛…職場で不快
    5. 5. 飲酒して眠っていた女性に集団で性的暴行加える…仙台地検がキーエンス元社員４人を起訴
    6. 6. 学校職員を相次ぎ逮捕 大変遺憾
    7. 7. 資料館が全焼 打上花火が引火か
    8. 8. 客からの差し入れ ドン引きの1位
    9. 9. 面接で殺人未遂を隠され社長怒る
    10. 10. 比で邦人2人射殺 金銭トラブルか
    1. 11. 神戸刺殺 被害者と面識なしか
    2. 12. 道頓堀ビル火災「異例なケース」
    3. 13. 旭川いじめ死亡 事実誤認と主張
    4. 14. モバイル充電器 冷蔵庫入れ火事
    5. 15. 刺殺 オートロックすり抜け犯行?
    6. 16. 神戸刺殺「まったく知らない人」
    7. 17. このバカ! 石破首相の発言を糾弾
    8. 18. 救命胴衣を脱ぎ海に…男性が溺死
    9. 19. 百田尚樹氏 今年のM-1出場を表明
    10. 20. 港で遺体発見 行方不明の男性か
    1. 1. 日曜報道 コメがエッフェル一色w
    2. 2. クマ駆除に苦情「これ誰が?」
    3. 3. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
    4. 4. 「サザエさん症候群」に効く習慣
    5. 5. 中国の抗日行事に「参加自粛を」
    6. 6. 石破首相の辞任「必要ない」57%
    7. 7. コロナ感染から4年 致命的後遺症
    8. 8. タイで妊娠→結婚→天井裏に下着
    9. 9. ベランダから転落か 3歳女児死亡
    10. 10. 2万円給付 政府・自民で見直し論
    1. 11. 首相、小泉純一郎氏と会食　戦後80年見解が話題に
    2. 12. 注意して、死ぬんで 万博で警鐘
    3. 13. 岐阜のひまわり畑 三脚禁止検討
    4. 14. 望まない妊娠 ほぼ年子で6人出産
    5. 15. 石破内閣支持率17ポイント上昇、39％に　自民支持層「石破首相辞任すべきと思わない」74％　【NNN・読売新聞　世論調査】
    6. 16. 男子高校生に痴漢か 男らの素顔
    7. 17. 牛タン屋台で豚タン 摘発は困難?
    8. 18. 妻が痴漢被害 警察の夫が男逮捕
    9. 19. とらやの羊羹喜ばれない 大炎上
    10. 20. 再生の道・石丸氏が27日会見　「代表交代に絡む発表」
    1. 1. 択捉島でロシア人旅行者10人不明
    2. 2. 楽園じゃない? ハワイの「闇」
    3. 3. 邦人と台湾を巡り危険なトラブル
    4. 4. Oh my gosh…米動物病院が大爆発
    5. 5. 新アルバムをカセットで販売
    6. 6. 米の連続尻嗅ぎ男 またまた逮捕
    7. 7. 米欧が「安全の保証」露容認へ
    8. 8. 韓国俳優 ストーカー容疑を否認
    9. 9. 寿司の「最も権威的な食べ方」
    10. 10. 米 半導体企業の株式を取得か
    1. 11. 北朝鮮 スマホ数十万台生産か
    2. 12. 台湾第3原発の再稼働 賛否両論
    3. 13. 豪州で乳児が中国人男にコーヒー浴びせられ重傷、中国警察は捜査に協力すべき―香港メディア
    4. 14. K-POPの新ボーイズグループ誕生
    5. 15. 「鬼滅」韓国での勢いが恐ろしい
    6. 16. カリブ海に オレンジ色サメ出現
    7. 17. スペインでBD発見 海水浴禁止に
    8. 18. 仏原発 クラゲの群れで稼働停止
    9. 19. 上海の商業施設に新風　「2次元」文化でにぎわい
    10. 20. 使用期限の短さを隠して在庫処分？韓国トランスジェンダータレントの人気コンテンツが炎上
    1. 1. 実母と初対面 判明した残酷事実
    2. 2. ご飯はボソボソ…徳川将軍の食事
    3. 3. 露が停戦へ?「北方領土」の謎
    4. 4. こっそりと…隠れ富裕層の特徴
    5. 5. 退職代行で失敗 30分袋叩きに
    6. 6. 20時間残業の給与 違いを比較
    7. 7. "ミックスルーツのかわいいランナー"と囃し立て…15歳ドルーリー朱瑛里選手をいたずらに消費するバカな大人
    8. 8. 日経平均 前営業日比663円急落
    9. 9. 「鬼滅」の利益を…3社で山分け?
    10. 10. 部下との会話ができない 解決策
    1. 11. 欧米への留学 注目度が上昇か
    2. 12. 「Pixel 10」に望遠レンズ搭載
    3. 13. 「左利きの左利きによる左利きのための商品」２００種以上、岐阜で月４〜５日営業…人気商品は手帳
    4. 14. 6人目児童手当 もらえる額は?
    5. 15. 中居氏に動画復帰の噂 無理筋か
    6. 16. 家建てるも…行政のミスで家失う
    7. 17. 広陵高に見る「腑に落ちない」点
    8. 18. 「スマホ保険証」利用時の注意点
    9. 19. 梅田ダンジョンに潜入 潜入
    10. 20. クレカに身に覚えない「980円」
    1. 1. ソニー「INZONE」に新製品を発表
    2. 2. Nothing初ヘッドフォン 2色発売
    3. 3. トムクルーズ最新作 BD+DVD発売
    4. 4. 「黒人はバカ」MetaのAIに指摘
    5. 5. 装着感は良好 Oura Ring 4の魅力
    6. 6. Apple Watchに血中酸素濃度測定
    7. 7. ソニーのゲーミングギアに本気
    8. 8. 錬金術がついに完成か。水銀を金に変える方法
    9. 9. DJI初 360°カメラレビュー
    10. 10. 米ホワイトハウスがTikTok開設
    1. 11. AIモデル「Grok-2.5」のオープンソース化をイーロン・マスクが発表、Grok 3も半年後にオープンソース化予定
    2. 12. Google パスワード マネージャーのAndroid向けアプリがリリース！設定から利用できるOS統合機能と同じだが、わかりやすく利用しやすい
    3. 13. Purnhub運営企業 買収される
    4. 14. 東海地区の弁当チェーン 話題に
    5. 15. USB-Cケーブル 1本で2本分の働き
    6. 16. バーガーキング「ダブルビーフ」「チキン＆ビーフ」2種新発売 / JBL人気サウンドバーがさらに進化【まとめ記事】
    7. 17. サウジアラビア王国館、新しく夜のプロジェクション「Her Influence」/ バラエティー豊かな和洋中の食べ放題「ニラックスブッフェ」【まとめ記事】
    8. 18. ミッドレンジスマホ「motorola edge 40」の日本向けメーカー版にAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
    9. 19. [本日の一品]ドーナツに続け！　コンビニサンドイッチを守る「クリア装甲」で運搬革命
    10. 20. FRONTIER 期間限定の特価セール
    1. 1. 大谷の頂点の終わりか 異変数々
    2. 2. 高校野球で異変 SNSで報告相次ぐ
    3. 3. 大谷の起用法 米報道で議論爆発
    4. 4. 久保建英の交代「泣きたくなる」
    5. 5. ザギトワに仰天 雰囲気激変の姿
    6. 6. 休み明けのG1馬が差し切りV
    7. 7. 大谷翔平 悪夢の結末にため息
    8. 8. 日本が米で存在感を示した理由
    9. 9. 久保瑛史 J1スペイン1部に加入へ
    10. 10. 板倉滉 代表DF板倉がメンバー外
    1. 11. 町田浩樹 靭帯断裂と長期離脱へ
    2. 12. トッテナム サヴィーニョ獲得へ?
    3. 13. 【スターダム】Ｓ・キッド　稲葉ともかとワンダー王座Ｖ６戦へ「その脚どうなっちゃってもいいんだね？」
    4. 14. 日大アメフト部 不祥事の経緯
    5. 15. 菅野 今季11勝目お預けに
    6. 16. リバプール 三笘も候補入りか
    7. 17. 1000円? オレンジキャミワンピ
    8. 18. 世界5位のストレート負けに騒然
    9. 19. 大谷が44号ソロ ド軍は大勝
    10. 20. 「帰化スター」の可能性も 中国
    1. 1. ゴキ3万匹発生 TikToker強制退去
    2. 2. 中居氏めぐる新報道 見事合致か
    3. 3. 有吉が骨折「全治6週間」報告
    4. 4. 搬送された松田美由紀 近況報告
    5. 5. 大河 有吉が服部半蔵役で出演へ
    6. 6. 「国宝」を鑑賞 有吉弘行が激怒
    7. 7. 津田が番組降板 理由に凪咲絶句
    8. 8. 元夫は海外 ローサは「送迎BBA」
    9. 9. みちょぱ メイクに1時間半かかる
    10. 10. 美容整形医と救急医 不条理格差
    1. 11. 長嶋一茂の一時退席 SNS批判殺到
    2. 12. 有吉弘行 長嶋一茂の炎上に言及
    3. 13. ニコル 無理だった母の彼氏の音
    4. 14. 上沼恵美子 福山雅治を猛批判
    5. 15. 矢沢永吉、「なか卯」を絶賛
    6. 16. 万博イタリア館 飲み放題イベ
    7. 17. 令和ロマン、単独ライブ開催決定
    8. 18. コロチキ 営業先で暴行被害
    9. 19. 後輩芸人、宮迫博之の一言に戦慄
    10. 20. マジうるせぇ! いけちゃんが苦言
    1. 1. 娘にみそ汁教えた妻 33歳で死去
    2. 2. これが330円? ダイソーのバッグ
    3. 3. 茨城に“泊まれる体験型植物園”が誕生へ！　自然と触れ合う温浴施設やレストランも登場
    4. 4. まるで花束 クッキー缶に驚き
    5. 5. キティとコラボ 限定グッズも
    6. 6. 【しまむら】万能すぎる♡大容量＆3wayバッグ
    7. 7. ChatGPT超え? Romiの活用方法
    8. 8. 100万円貸して LINE無視で恐怖
    9. 9. 星座別「恋愛運」のランキング
    10. 10. 上級者見え間違いなし コーデ術
    1. 11. 30・40代の女性に多い橋本病とは
    2. 12. 神様が住んでる家 正体は神様
    3. 13. 土曜日限定の「秋スイーツ」
    4. 14. 「歩き湯」で見た子どもの恐怖
    5. 15. 私が婚活したら…こんなキラキラ女子と戦わないといけないの？
    6. 16. 【1日100セット限定】ショコラティエ マサールから「北海道生テリーヌ」登場！
    7. 17. 「ぴよりん」がブランケットに
    8. 18. 今すぐマネできる【秋スイッチ小物】３選♡手持ちの夏ワンピに合わせて大人リッチに
    9. 19. 【8/25〜8/31の運勢】8月5週目の運勢はどうなる？SUGARさんが贈る12星座占いをチェック！
    10. 20. 【読めそうで読めない】「流鏑馬」の正しい読み方は？「りゅうてきば」は間違い？