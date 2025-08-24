¿¿²Æ¤Î¿¦¾ì¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥ÄÏÀÁè¡×ËÖÈ¯¡ª ¹õ¡¹¤È¤·¤¿¤¹¤ÍÌÓ¤Ëº¤ÏÇ¡Ä¡ÖÄæ¤Ã¤Æ¡×¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¹¤ÍÌÓ¥Ü¡¼¥Ü¡¼¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç½Ð¼Ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡¼¡¼¡£ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÅÔÆâ¤ÎIT´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ëA¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉþÁõ¤Ï¼«Í³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç½Ð¼Ò¤¹¤ëÃËÀ¼Ò°÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¼«¿È¡¢ÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç½Ð¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¿¤Ó¤¿Â¤ËÇ»¤¤¤¹¤ÍÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤Ã¡×¤ÈÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¯¤Ê¤é¡¢Ã¦ÌÓ¤¹¤ë¤«¡¢¤»¤á¤Æ¤½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤ÍÌÓ¤Î½èÍý¤Ê¤É¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ÃÆ£´²¿òÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤
¡¼¡¼¤Þ¤º¡¢¤¹¤ÍÌÓ¤ò½èÍý¤»¤º½Ð¼Ò¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ë¸ÀÆ°Åù¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤ÏË¡Åª¤Ë¤Ï¼Â±×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥ï¥Ï¥éËÉ»ßË¡¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëË¡Î§¡ÊÏ«Æ¯»ÜºöÁí¹ç¿ä¿ÊË¡¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤Ï¡¢¡¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥±ÛÅª¤Ê´Ø·¸¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¸ÀÆ°¤Ç¡¢¢¶ÈÌ³¾åÉ¬Í×¤«¤ÄÁêÅö¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢£¤½¤Î¸ÛÍÑ¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤Î½¢¶È´Ä¶¤¬³²¤µ¤ì¤ë¸ÀÆ°¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëµÁÌ³¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Î§¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÆ°¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¹¤ÍÌÓ¤¬Ç»¤¤ÃËÀ¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤¤¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ê½¢¶È´Ä¶¤¬³²¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¥±ÛÅª¤Ê´Ø·¸¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¸ÀÆ°¤ËÅö¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¼¡¼ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤È¤â»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÆ°¤¬¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹¤¯¿Í¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤ò¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉÔ²÷´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¹Ô°ÙÁ´¤Æ¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢Çå½þÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢¡Ö¤¹¤ÍÌÓ¤¬Ç»¤¤ÃËÀ¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤¤¤ë¡×¤Î¤òÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸Ä¡¹¿Í¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü ¤¹¤ÍÌÓ¤ÎÃ¦ÌÓ¤äÄæÌÓ¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÅÙ¤ÊÀ©Ìó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¹â¤¤¡×
¡¼¡¼²ñ¼Ò¤¬¡¢½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¦ÌÓ¤äÄæÌÓ¤Ê¤É¤Î½èÍý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤Ï¡¢»ö¶È¤Î±ß³ê¤Ê¿ë¹Ô¾åÉ¬Í×¤«¤Ä¹çÍýÅª¤ÊÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÀ©Ìó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉþÁõÅù¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï½¾¶È°÷¤Î¸Ä¿ÍÅª¼«Í³¤ËÂ°¤¹¤ë»öÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìµ¸ÂÄê¤ËÀ©Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤À¤È¡¢½¾¶È°÷¤Î¼«Í³¤ò²áÅÙ¤ËÀ©¸Â¤¹¤ëÀ©Ìó¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Í¹ÊØ»ö¶È¿¦°÷¤Î¡Ö¤Ò¤²¡×¡Ö¡ÊÃËÀ¤Î¡ËÄ¹È±¡×¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¿È¤À¤·¤Ê¤ß´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤²µÚ¤ÓÄ¹È±¤ÏÉÔ²Ä¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¸ÂÄê¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤·¤¿Îã¡ÊÂçºå¹âºÛ2010Ç¯10·î27ÆüÈ½·è¡Ë¤ä¡¢»Ô±ÄÃÏ²¼Å´±¿Å¾»Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼ç¤¿¤ëÍýÍ³¤È¤¹¤ëÄã¿Í»ö¹Í²Ý¤¬°ãË¡¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿Îã¡ÊÂçºå¹âºÛ2019Ç¯9·î6ÆüÈ½·è¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÏIT´ë¶È¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÜµÒ¾å¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤¬¤¹¤ÍÌÓ¤òÄæ¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾å¤Ë¡¢¥Ò¥²¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÄæ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ã¦ÌÓ¤äÄæÌÓ¤Ê¤É¤Î½èÍý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¼«Í³¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÅÙ¤ÊÀ©Ìó¤È¤·¤Æ°ãË¡¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
²ÃÆ£ ´²¿ò¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤í¤¿¤«¡ËÊÛ¸î»Î
ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¡£Ï«Æ¯»ö·ï¡¢²È»ö»ö·ï¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö·ï¤ò°·¤¦¡£Ï«Æ¯»ö·ï¤Ï¡¢Ï«Æ¯»ö·ïÀìÌç¤ÎÈ½Îã»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½Îã¤âÊ£¿ô°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§¤ß¤¨»ÔÌ±Ë¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§https://miecitizenlaw.com/