8thCAL株式会社は、2025年8月23日（土）の東京会場を皮切りに、「害蟲（がいちゅう）展 Season6」を東京・大阪の2会場で開催し、入選を果たした計20作品を展示する。これに先立ち、同年8月22日（金）には、東京会場「MATERIO base」にてプレスレセプションが実施された。当日は、同社代表の岡部美楠子氏をはじめ、画家・絵本作家の舘野鴻氏、自在置物作家の満田晴穂氏、本展の優秀賞を受賞したアーティストが会場に駆けつけた。■