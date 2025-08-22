³²Ãî¤ÎÂ¸ºß¤ò¹Í¤¨¡¢À¸¤Êª¤Î¡ÈÀ³¤ßÊ¬¤±¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¡ª³²êµÅ¸season6¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤Ø
8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÅìµþ²ñ¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö³²êµ¡Ê¤¬¤¤¤Á¤å¤¦¡ËÅ¸ Season6¡×¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Î2²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¡¢ÆþÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·×20ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ²ñ¾ì¡ÖMATERIO base¡×¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¹¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¤Î²¬ÉôÈþÆï»Ò»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²è²È¡¦³¨ËÜºî²È¤Î´ÜÌî¹ã»á¡¢¼«ºßÃÖÊªºî²È¤ÎËþÅÄÀ²Êæ»á¡¢ËÜÅ¸¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¢£³²êµÅ¸¤È¤Ï¡©
³²êµÅ¸¤Ï¡¢À¸Êª¡¦Ì¿¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢Í±×¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¸Ì¿¤Î½Û´Ä¤äÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¤À¡£¿È¶á¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤ËÀø¤à³²Ãî¤È¸Æ¤Ð¤ì°¥â¥Î°·¤¤¤µ¤ì¤ëêµ¤â¡¢À¸ÂÖ·Ï¤«¤é¸«¤ë¤ÈÂ¸ºß¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³²Ãî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¸¤Êª¤¬¡¢ËÜÍè¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¿¹¤Ë´Ô¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿Í¤â¼«Á³¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤¬ÃÏµå¾å¤Ë¤¢¤ë¸Â¤é¤ì¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¡ÈÀ³¤ßÊ¬¤±¡É¤é¤ì¤ë¤«¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
³²êµÅ¸season1¤«¤é½ù¡¹¤Ëµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢º£²óÅ¸¤Ç¤ÏÅìµþ²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖÁÇºà¤Î¤Á¤«¤é¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÍÍ¡¹¤ÊÅ¸¼¨¤ä³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖMATERIO base¡×¡¢Âçºå²ñ¾ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤È¶Ã¤¤òÅ¸¼¨¤ÎÃì¤È¤¹¤ë¡ÖÌ§ÌÌ¸ø±àº«Ãî´Û¡×¤Î2²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÏËÜÅ¸¤òÄÌ¤¸¡¢¶î½üÂÐ¾ÝÀ¸Êª¤ò°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤áÀ¸ÂÖ·Ï¤Ç¤ÎÌò³ä¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë´Ä¶À°È÷¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»¦ÃîºÞ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÃÏµå´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¢£¥×¥ì¥¹¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¹¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¤Î²¬ÉôÈþÆï»Ò»á¤Î°§»¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
²¬Éô»á¤Ï¡¢1960Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿³²Ãî¶î½ü´ë¶È¤Î¥·¥§¥ë¾¦»ö¤ò»ö¶È·Ñ¾µ¤·¡¢¡Ö¶î½ü¡×¤«¤é¡ÖÍ½ËÉ¡×¤Ø¤ÈÈ¯ÁÛ¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2018Ç¯¤Ë8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¿Í¤È¼«Á³¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¡£³²êµÅ¸¤Ï¡Ö³²Ãî¤È¤Î´Ø·¸À¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç6²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
³²êµÅ¸¤Ë¤ÏËèÇ¯100ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢1¼¡¡¦2¼¡¿³ºº¤ò·Ð¤Æ½ÐÅ¸ºîÉÊ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Î¡Ö³²êµÅ¸ Season6¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë17¼Ò¤¬¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡È³²¡É¤Î³µÇ°¤¬Êø¤ì¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò³§¤µ¤ó¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¬Éô»á¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¤Î²¬ÉôÈþÆï»Ò»á
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
¿È¶á¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤ËÀø¤à³²Ãî¡¦³²½Ã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¸Êª¡£
Èà¤é¤ÏÉáÃÊ¡¢°¥â¥Î°·¤¤¤µ¤ì¶î½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
À¸ÂÖ·Ï¤«¤é¸«¤¿¾ì¹ç¡¢°Õ³°¤ÊÂ¸ºßÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉÔÅÔ¹ç¡×¡ÖÉÔ²÷¡×¡ÖÉÔÍø±×¡×¤Ê°ìÌÌ¤À¤±¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö³²Ãî¤ä³²½Ã¡×¤ÎÈþ¤·¤¤ÅÀ¡¦Í±×¤ÊÂ¦ÌÌ¡¦À¸Ì¿¤Î½Û´Ä¤äÂ¸ºß¼¡¸µ¤Ë
¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¹¤¯¸øÊç¡¢Å¸¼¨¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏµå¾å¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í´Ö¤ÈÀ¸Êª¤Îºß¤ê¤«¤¿¤ò¹Í¤¨¡¢
¿·¤·¤¤´Ø·¸¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Å¸¼¨ºîÉÊ¡ÊÍ¥½¨¾Þ¡Ë
¡»Í¥½¨¾Þ¡¡ÎëÌÚÆ£À®»á¡ãÀÄ¤¤²¾½É¡ä
ÅìËÌ¤ÎÈÕ½©¡¢»³´Ö¤ÎÇÑ¼Ò¤Ë»ÅÉñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤òÅß»ÙÅÙ¤Î¤¿¤á°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ï±ÛÅß¤ò¹µ¤¨¤¿¥«¥á¥à¥·¤¿¤Á¤Î²¾½É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥È¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤ËÎô²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥à¥·¤¬¶õ¤±¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦·ê¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤¬¼«Á³¤Ë¹³¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤¿¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»½è¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥«¥á¥à¥·¤¿¤Á¡£»ä¤Ï¤½¤³¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÀ¸¤¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÈþ¤·¤¤¼¹Ãå¤È¡¢¿Í¹©¤È¼«Á³¤Î´Ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¸«¤¿¡£
¡»Í¥½¨¾Þ¡¡¾®Àî²Ú»Ò»á¡ãbugs¡Ç emotions¡ä
ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¿©¤Ù¤ëÃî¤¿¤Á¤È¡¢Ãî¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÍÕ¤Ã¤Ñ¤¿¤Á¡£¼«Á³³¦¤Î±Ä¤ß¤Î°ìÉô¤¬¡¢¿Í¤Î¼ê¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿Äí¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³²¤È¤µ¤ìÃî¤¿¤Á¤Ï³²Ãî¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾¡¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð³²¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãî¿©¤¤ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢¿§¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¿©¤Ù¤é¤ìÊý¤¬¤¢¤ë»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿©¤ÙÀ×¤«¤é¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ëÂ¦¤ÎÓ¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ÈÃÎ·Ã¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡»Í¥½¨¾Þ¡¡ß·ÌÚÎ¼ÁÔ»á¡ã¼«ºß¿¿蜱¡ä
»ä¤Ïº«Ãî¤¬¶ì¼ê¤Ê°Ù¡¢À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ïº«Ãî¤«¤éÈò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³²êµÅ¸¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ¶ì¼ê¤ÊÀ¸¤Êª¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤¤¡¢ÆÃ¤Ë»ä¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥Þ¥À¥Ë¤ÎµÛ⾎¸å¤Î»Ñ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¤¹¤ëÃæ¤Ç¼¡Âè¤Ë¥Þ¥À¥Ë¤¬⾎¤òµÛ¤Ã¤¿¸å¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÈéÉæ¤ÎÍÍ¤ÊÉ½ÌÌ¤ËÌ¥⼒¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´Õ¾Þ¼Ô¤¬¥Þ¥À¥Ë¤È¸À¤¦À¸¤Êª¤ò¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿³ºº°÷¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼
´Ý»³½¡Íø¡Ê¤Þ¤ë¤ä¤Þ¤à¤Í¤È¤·¡Ë»á¡¡º«Ãî³Ø¼Ô
Åìµþ°é¤Á¡£¶å½£Âç³ØÁí¹ç¸¦µæÇîÊª´Û½Ú¶µ¼ø¡£ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼«Á³»ËÇîÊª´Û¡Ê¥·¥«¥´¡Ë¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¥¢¥ê¤È¶¦À¸¤¹¤ëº«Ãî¤ÎÂ¿ÍÍÀ²òÌÀ¡£Â¿¿ô¤Î¸¶ÃøÏÀÊ¸¤äÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Å¸¼¨³èÆ°¤ä¹Ö±é¤òÄÌ¤¸¤Æº«Ãî¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤Ë⼒¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÜÌî¹ã(¤¿¤Æ¤Î¤Ò¤í¤·) »á¡¡²è²È¡¦³¨ËÜºî²È
1968 Ç¯²£ÉÍ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¸Î¡¦·§ÅÄÀé²ÂÊé¤Ë»Õ»ö¡£±é·à¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¡¢²»³Ú³èÆ°¤ò·Ð¤ÆÀ¸ÊªÄ´ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¤«¤¿¤ï¤é¤Ç¶µ²Ê½ñ¡¢¿Þ´Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¸Êª²è¤ä2005 Ç¯¤è¤ê³¨ËÜÀ½ºî¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤·¤Ç¤à¤·¡Ù¡Ø¥½¥í¾Â¤Î¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¡Ø¤¦¤ó¤³Ãî¤òÄÉ¤¨¡Ù¡Ø¤É¤ó¤°¤ê¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
ËþÅÄÀ²Êæ(¤ß¤Ä¤¿¤Ï¤ë¤ª)»á¡¡¼«ºßÃÖÊªºî²È
Åìµþéº½ÑÂç³Ø½¤Î»¡£ÉÚÌÚ½¡¹Ô¤Ë»Õ»ö¡£¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎÉð¶ñ¿¦¿Í¤Ë¤½¤ÎÁÄ¤ò»ý¤Ä¶â¹©µ»½Ñ¡Ö¼«ºßÃÖÊª¡×¤Î¹ñÆâÍ£°ì¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡£º«Ãî¤ä¹Ã³ÌÎà¤ò¼ç¤Ë¡¢²ÄÆ°¤¹¤ëÀº¹ª¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹©·Ý¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò¸½ÂåÈþ½Ñ¤È¤·¤Æ¤âÈ¯É½¡£
ÃæÊö¶õ¡Ê¤Ê¤«¤ß¤Í¤Ò¤í¤·¡Ë»á¡¡Ì§ÌÌ¸ø±àº«Ãî´Û´ÛÄ¹
1971Ç¯ÆàÎÉ¸©µÈÌî·´À¸¤Þ¤ì¡£Ì§ÌÌ¸ø±àº«Ãî´Û´ÛÄ¹¡£»³Â¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÀ¸¤Êª¤¬¹¥¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þº£¤Ë»ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥ß¥á¥«¥²¥í¥¦ÌÜ¤Î²½ÀÐ¼ï¤È¸½À¸¼ï¤ÎÊ¬Îà¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉþÉôÍºÆó¡Ê¤Ï¤Ã¤È¤ê¤æ¤¦¤¸¡Ë»á¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥â¡¼¥ìÂåÉ½
·Ä±þÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£¥¥ä¥Î¥ó¡Ê³ô¡Ë¤Ç¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÎÎ©¾å¤²¤Ë·È¤ï¤Ä¤¿¸å¡¢2009Ç¯¤Ë³²Ãî¶î½ü¾¦ºà¤ò°·¤¦Ë²¿Þ¾¦»ö(³ô)Æþ¼Ò¡£2013Ç¯¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¶¨²ñ¤òÀßÎ©¡£2017Ç¯¡Á2021Ç¯¤Þ¤ÇÅìµþÆüËÜ¶¶ËÜÄ®¤Ç¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼ego¤ò±¿±Ä¡£2021Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤ÇDoubleTallArt&EspressoBar¤È¤·¤Æ±¿±Ä¡£2024Ç¯£´·î¤«¤é¤ÏÅò²Ï¸¶Ä®¤Ç¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÉÕ¤¤ÎÎ¹´Û¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
²¬ÉôÈþÆï»Ò¡Ê¤ª¤«¤Ù¤ß¤Ê¤³¡Ë»á¡¡8thCAL Inc. ÂåÉ½
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ´¡£»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¦½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£1960Ç¯ÁÏ¶È¤Î³²Ãî¶î½ü¤òÃì¤È¤¹¤ë¥·¥§¥ë¾¦»öê¤ò2010Ç¯¤Ë»ö¶È¾µ·Ñ¡£
2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤ËÂ÷¤¹ÃÏµå´Ä¶¤ò¤è¤êÁ±¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë°Ù¡¢¡ÖÍ½ËÉ¡¦Áá´üÈ¯¸«¡×¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Î´Ä¶¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¦·¼ÌØ¡¦¸¦½¤¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¥¢¡¼¥È³èÆ°¤ò»ö¶ÈÌÜÅª¤È¤·¤¿8thCALê¤ò2018Ç¯¤ËÀßÎ©¡£·¼ÌØ³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î³²êµÅ¸¤ò¼çºÅ¡£
¢£³²êµÅ¸ season6 Å¸¼¨
¡»1F
¡»2F
¡»3F
¢£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤Î³²Ãî¥È¥ì¥ó¥É¡§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁý¤Ç¥È¥³¥¸¥é¥ßÌäÂê¤¬µÞÁýÃæ¡ª
¥È¥³¥¸¥é¥ß¤Ï¡¢¡ÖÆîµþÃî¡Ê¥Ê¥ó¥¥ó¥à¥·¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Àï¸å¡¢¥¢¥¿¥Þ¥¸¥é¥ß¶î½ü¤Î¤¿¤á¤ËÍµ¡±öÁÇ·Ï¤Î»¦ÃîºÞDDT¤ÎÂçÎÌ»¶ÉÛ¤Ç°ì½ï¤Ë¶îÃà¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·2020Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢2010Ç¯º¢¤«¤éºÆ¤ÓºÆÎ®Æþ¤·»Ï¤á¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¶ËÃ¼¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢É½ÁØ¾å¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤¿¤¬¡¢¶îÃà¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ù¨Ê¿¤ÊÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²È¶ñ¤ä¾²¡¦ÊÉ¤Î·Ñ¤®ÌÜ¡¢°áÎà¤ä³ó¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë·ä´Ö¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ìÅÙ»É¤µ¤ì¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·»É¤µ¤ì¤ë¤ÈÂÎÆâ¤Ë¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¡¢¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¡£¶¯¤¤¤«¤æ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÌ²¾É¤ä¿À·Ð¾ã³²¡¢È¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥È¥³¥¸¥é¥ß¤Ï°ìÃ¶ÈË¿£¤¹¤ë¤ÈËÉ½ü¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»¦ÃîºÞ¤¬¸ú¤¤Å¤é¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Íñ¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿Âç¤ÊÏ«⼒¤äÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢À¤³¦¤Î³²Ãî¶î½ü¶È³¦¤Ç¤âºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶î½üº¤Æñ¤ÊµÛ⾎À³²Ãî¤À¡£¶áÇ¯¤ÏÌ±Çñ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÈ¯À¸¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÂð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅ»ÜÀß¡¦¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡¦¶µ°é»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8thCAL¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ù¥¤¤ò¤â¤È¤Ë¥È¥³¥¸¥é¥ß¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Î»ñºà¤ò³«È¯¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò°ÂÁ´¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥È¥³¥¸¥é¥ßÂÐºö¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥È¥³¥¸¥é¤Ì¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥È¥³¥¸¥é¥ß
¥«¥á¥à¥·ÌÜ¤ËÂ°¤·¡¢ÂÎÄ¹5¡Á8mm¤ÎÃã³ì¿§¤Ç¶õÊ¢»þ¤ÏÙ¨Ê¿¤ÊÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ãî¤ÏµÛ⾎¤·¤Ê¤¯¤È¤â1Ç¯°Ê¾åÀ¸¤¡¢µÛ⾎¤¹¤ë¤ÈÇ»⾎¿§¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ý¤¯ËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¡£Ìë¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËµÛ⾎¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µÛ⾎¸å¤Ï¤¹¤Ð¤ä¤¯ÀøÉú¾ì½ê¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥³¥¸¥é¥ß¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¿Í°Ê³°¤Ë¸¤¤äÇ¤Ê¤É¤Ë¤âµÛ⾎¤¹¤ë¡£
Ù¨Ê¿¤ÊÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²È¶ñ¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¢¾²¤äÊÉ¤Î·Ñ¤®ÌÜ¡¢¤¿¤¿¤ß¤Î¤Ø¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¤Û¤«°áÎà¤ä³ó¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÃæ¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë·ä´Ö¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö³²Ãî¤È¤Ï²¿¤«¡¦¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡×¡£
¤½¤ÎÌä¤¤¤ò¥¢¡¼¥È¤ËÂ÷¤·¡¢6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤ë³²êµÅ¸¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶î½üÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ëÀ¸¤¤â¤Î¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÌä¤¤Ä¾¤¹»ëºÂ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¤¤¤Î¤Á¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½ÅÔ»Ô¤Î´ðÈ×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8thCAL ÂåÉ½ ²¬Éô ÈþÆï»Ò
¡ã³²êµÅ¸ season6¡ä
Åìµþ²ñ¾ì¡§MATERIO base¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶3ÃúÌÜ11-2¡Ë
2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¡Á9·î11Æü(ÌÚ) 13:00~20:00¢¨µÙ´ÛÆü¡§·î¡¦²Ð
https://materiobase.jp/
Âçºå²ñ¾ì¡§Ì§ÌÌ¸ø±àº«Ãî´Û¡ÊÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÌ§ÌÌ¸ø±à1-18¡Ë
2025Ç¯9·î17Æü(¿å)¡Á9·î29Æü(·î) 10:00~17:00¡ÊÆþ±à¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë ¢¨µÙ´ÛÆü¡§²Ð
https://www.mino-konchu.jp/
³²êµÅ¸twitter¡§https://twitter.com/8thCAL_exhibi
¼çºÅ¡§8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨⼒¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃæÀî¥±¥ß¥«¥ë¡¢Ì§ÌÌ¸ø±àº«Ãî´Û
¶¨»¿¡§´Ä¶µ¡´ï³ô¼°²ñ¼Ò¡¢FKK³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÆüËÜ½üÃîµÆ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥¦¥ï¡¦¥Ç¥£¥é¥¤¥È
barefoot republic co.ltd.¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¢IY Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò·ú¾¢
Ë²¿Þ¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¥¤¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥ì¥Õ¥¡¥¹¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
SASAI FINE ARTS¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ð¥¤¥ª¥ß¥ß¥¯¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢TAKEO³ô¼°²ñ¼Ò
NEARIZE³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥ë¥ª¡¼¥¨¥Ì¡¢¥·¥§¥ë¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¢£³²êµÅ¸twitter
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦´ØÀ¾Å´Æ»²ñ¼Ò11¼Ò¤¬Ì´¤Î¶¥±é¡ª¡ÖÅ´Æ»²ñ¼Ò¡õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦¥Ú¥ë¡¼¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯²½¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦Èþ¤·¤¤²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¶âµû¡×¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ª¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡¢¡ÖÅìµþ¶âµû¡Á»þÂå¤ò±Ë¤°¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥å¡¼¥º¤¿¤Á¡Á¡×¤ò³«ºÅ
¡¦¡Ø¥¢¥ó¥Ö¥í¡Ù¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î½ë¤µ¥ê¥¹¥¯Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡ª9³ä°Ê¾å¤¬²Æ¤Î½ë¤µ¤ò°Õ¼±¤â¡¢70¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¸µ¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï4Ê¬¤Î1
¡¦Á°ºî¥Á¥¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÈÎÇä¿ô2ÇÜÄ¶¤¨¤òÃ£À®¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥º¡×Çä¤ì¹Ô¤Àä¹¥Ä´
³²êµÅ¸¤Ï¡¢À¸Êª¡¦Ì¿¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢Í±×¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¸Ì¿¤Î½Û´Ä¤äÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¤À¡£¿È¶á¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤ËÀø¤à³²Ãî¤È¸Æ¤Ð¤ì°¥â¥Î°·¤¤¤µ¤ì¤ëêµ¤â¡¢À¸ÂÖ·Ï¤«¤é¸«¤ë¤ÈÂ¸ºß¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³²Ãî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¸¤Êª¤¬¡¢ËÜÍè¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¿¹¤Ë´Ô¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿Í¤â¼«Á³¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤¬ÃÏµå¾å¤Ë¤¢¤ë¸Â¤é¤ì¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¡ÈÀ³¤ßÊ¬¤±¡É¤é¤ì¤ë¤«¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
³²êµÅ¸season1¤«¤é½ù¡¹¤Ëµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢º£²óÅ¸¤Ç¤ÏÅìµþ²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖÁÇºà¤Î¤Á¤«¤é¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÍÍ¡¹¤ÊÅ¸¼¨¤ä³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖMATERIO base¡×¡¢Âçºå²ñ¾ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤È¶Ã¤¤òÅ¸¼¨¤ÎÃì¤È¤¹¤ë¡ÖÌ§ÌÌ¸ø±àº«Ãî´Û¡×¤Î2²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÏËÜÅ¸¤òÄÌ¤¸¡¢¶î½üÂÐ¾ÝÀ¸Êª¤ò°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤áÀ¸ÂÖ·Ï¤Ç¤ÎÌò³ä¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë´Ä¶À°È÷¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»¦ÃîºÞ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÃÏµå´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¢£¥×¥ì¥¹¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¹¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¤Î²¬ÉôÈþÆï»Ò»á¤Î°§»¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
²¬Éô»á¤Ï¡¢1960Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿³²Ãî¶î½ü´ë¶È¤Î¥·¥§¥ë¾¦»ö¤ò»ö¶È·Ñ¾µ¤·¡¢¡Ö¶î½ü¡×¤«¤é¡ÖÍ½ËÉ¡×¤Ø¤ÈÈ¯ÁÛ¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2018Ç¯¤Ë8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¿Í¤È¼«Á³¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¡£³²êµÅ¸¤Ï¡Ö³²Ãî¤È¤Î´Ø·¸À¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç6²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
³²êµÅ¸¤Ë¤ÏËèÇ¯100ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢1¼¡¡¦2¼¡¿³ºº¤ò·Ð¤Æ½ÐÅ¸ºîÉÊ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Î¡Ö³²êµÅ¸ Season6¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë17¼Ò¤¬¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡È³²¡É¤Î³µÇ°¤¬Êø¤ì¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò³§¤µ¤ó¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¬Éô»á¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¤Î²¬ÉôÈþÆï»Ò»á
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
¿È¶á¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤ËÀø¤à³²Ãî¡¦³²½Ã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¸Êª¡£
Èà¤é¤ÏÉáÃÊ¡¢°¥â¥Î°·¤¤¤µ¤ì¶î½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
À¸ÂÖ·Ï¤«¤é¸«¤¿¾ì¹ç¡¢°Õ³°¤ÊÂ¸ºßÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉÔÅÔ¹ç¡×¡ÖÉÔ²÷¡×¡ÖÉÔÍø±×¡×¤Ê°ìÌÌ¤À¤±¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö³²Ãî¤ä³²½Ã¡×¤ÎÈþ¤·¤¤ÅÀ¡¦Í±×¤ÊÂ¦ÌÌ¡¦À¸Ì¿¤Î½Û´Ä¤äÂ¸ºß¼¡¸µ¤Ë
¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¹¤¯¸øÊç¡¢Å¸¼¨¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏµå¾å¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í´Ö¤ÈÀ¸Êª¤Îºß¤ê¤«¤¿¤ò¹Í¤¨¡¢
¿·¤·¤¤´Ø·¸¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Å¸¼¨ºîÉÊ¡ÊÍ¥½¨¾Þ¡Ë
¡»Í¥½¨¾Þ¡¡ÎëÌÚÆ£À®»á¡ãÀÄ¤¤²¾½É¡ä
ÅìËÌ¤ÎÈÕ½©¡¢»³´Ö¤ÎÇÑ¼Ò¤Ë»ÅÉñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤òÅß»ÙÅÙ¤Î¤¿¤á°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ï±ÛÅß¤ò¹µ¤¨¤¿¥«¥á¥à¥·¤¿¤Á¤Î²¾½É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥È¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤ËÎô²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥à¥·¤¬¶õ¤±¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦·ê¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤¬¼«Á³¤Ë¹³¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤¿¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»½è¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥«¥á¥à¥·¤¿¤Á¡£»ä¤Ï¤½¤³¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÀ¸¤¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÈþ¤·¤¤¼¹Ãå¤È¡¢¿Í¹©¤È¼«Á³¤Î´Ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¸«¤¿¡£
¡»Í¥½¨¾Þ¡¡¾®Àî²Ú»Ò»á¡ãbugs¡Ç emotions¡ä
ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¿©¤Ù¤ëÃî¤¿¤Á¤È¡¢Ãî¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÍÕ¤Ã¤Ñ¤¿¤Á¡£¼«Á³³¦¤Î±Ä¤ß¤Î°ìÉô¤¬¡¢¿Í¤Î¼ê¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿Äí¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³²¤È¤µ¤ìÃî¤¿¤Á¤Ï³²Ãî¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾¡¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð³²¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãî¿©¤¤ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢¿§¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¿©¤Ù¤é¤ìÊý¤¬¤¢¤ë»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿©¤ÙÀ×¤«¤é¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ëÂ¦¤ÎÓ¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ÈÃÎ·Ã¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡»Í¥½¨¾Þ¡¡ß·ÌÚÎ¼ÁÔ»á¡ã¼«ºß¿¿蜱¡ä
»ä¤Ïº«Ãî¤¬¶ì¼ê¤Ê°Ù¡¢À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ïº«Ãî¤«¤éÈò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³²êµÅ¸¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ¶ì¼ê¤ÊÀ¸¤Êª¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤¤¡¢ÆÃ¤Ë»ä¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥Þ¥À¥Ë¤ÎµÛ⾎¸å¤Î»Ñ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¤¹¤ëÃæ¤Ç¼¡Âè¤Ë¥Þ¥À¥Ë¤¬⾎¤òµÛ¤Ã¤¿¸å¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÈéÉæ¤ÎÍÍ¤ÊÉ½ÌÌ¤ËÌ¥⼒¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´Õ¾Þ¼Ô¤¬¥Þ¥À¥Ë¤È¸À¤¦À¸¤Êª¤ò¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿³ºº°÷¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼
´Ý»³½¡Íø¡Ê¤Þ¤ë¤ä¤Þ¤à¤Í¤È¤·¡Ë»á¡¡º«Ãî³Ø¼Ô
Åìµþ°é¤Á¡£¶å½£Âç³ØÁí¹ç¸¦µæÇîÊª´Û½Ú¶µ¼ø¡£ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼«Á³»ËÇîÊª´Û¡Ê¥·¥«¥´¡Ë¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¥¢¥ê¤È¶¦À¸¤¹¤ëº«Ãî¤ÎÂ¿ÍÍÀ²òÌÀ¡£Â¿¿ô¤Î¸¶ÃøÏÀÊ¸¤äÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Å¸¼¨³èÆ°¤ä¹Ö±é¤òÄÌ¤¸¤Æº«Ãî¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤Ë⼒¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÜÌî¹ã(¤¿¤Æ¤Î¤Ò¤í¤·) »á¡¡²è²È¡¦³¨ËÜºî²È
1968 Ç¯²£ÉÍ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¸Î¡¦·§ÅÄÀé²ÂÊé¤Ë»Õ»ö¡£±é·à¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¡¢²»³Ú³èÆ°¤ò·Ð¤ÆÀ¸ÊªÄ´ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¤«¤¿¤ï¤é¤Ç¶µ²Ê½ñ¡¢¿Þ´Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¸Êª²è¤ä2005 Ç¯¤è¤ê³¨ËÜÀ½ºî¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤·¤Ç¤à¤·¡Ù¡Ø¥½¥í¾Â¤Î¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¡Ø¤¦¤ó¤³Ãî¤òÄÉ¤¨¡Ù¡Ø¤É¤ó¤°¤ê¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
ËþÅÄÀ²Êæ(¤ß¤Ä¤¿¤Ï¤ë¤ª)»á¡¡¼«ºßÃÖÊªºî²È
Åìµþéº½ÑÂç³Ø½¤Î»¡£ÉÚÌÚ½¡¹Ô¤Ë»Õ»ö¡£¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎÉð¶ñ¿¦¿Í¤Ë¤½¤ÎÁÄ¤ò»ý¤Ä¶â¹©µ»½Ñ¡Ö¼«ºßÃÖÊª¡×¤Î¹ñÆâÍ£°ì¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡£º«Ãî¤ä¹Ã³ÌÎà¤ò¼ç¤Ë¡¢²ÄÆ°¤¹¤ëÀº¹ª¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹©·Ý¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò¸½ÂåÈþ½Ñ¤È¤·¤Æ¤âÈ¯É½¡£
ÃæÊö¶õ¡Ê¤Ê¤«¤ß¤Í¤Ò¤í¤·¡Ë»á¡¡Ì§ÌÌ¸ø±àº«Ãî´Û´ÛÄ¹
1971Ç¯ÆàÎÉ¸©µÈÌî·´À¸¤Þ¤ì¡£Ì§ÌÌ¸ø±àº«Ãî´Û´ÛÄ¹¡£»³Â¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÀ¸¤Êª¤¬¹¥¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þº£¤Ë»ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥ß¥á¥«¥²¥í¥¦ÌÜ¤Î²½ÀÐ¼ï¤È¸½À¸¼ï¤ÎÊ¬Îà¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉþÉôÍºÆó¡Ê¤Ï¤Ã¤È¤ê¤æ¤¦¤¸¡Ë»á¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥â¡¼¥ìÂåÉ½
·Ä±þÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£¥¥ä¥Î¥ó¡Ê³ô¡Ë¤Ç¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÎÎ©¾å¤²¤Ë·È¤ï¤Ä¤¿¸å¡¢2009Ç¯¤Ë³²Ãî¶î½ü¾¦ºà¤ò°·¤¦Ë²¿Þ¾¦»ö(³ô)Æþ¼Ò¡£2013Ç¯¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¶¨²ñ¤òÀßÎ©¡£2017Ç¯¡Á2021Ç¯¤Þ¤ÇÅìµþÆüËÜ¶¶ËÜÄ®¤Ç¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼ego¤ò±¿±Ä¡£2021Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤ÇDoubleTallArt&EspressoBar¤È¤·¤Æ±¿±Ä¡£2024Ç¯£´·î¤«¤é¤ÏÅò²Ï¸¶Ä®¤Ç¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÉÕ¤¤ÎÎ¹´Û¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
²¬ÉôÈþÆï»Ò¡Ê¤ª¤«¤Ù¤ß¤Ê¤³¡Ë»á¡¡8thCAL Inc. ÂåÉ½
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ´¡£»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¦½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£1960Ç¯ÁÏ¶È¤Î³²Ãî¶î½ü¤òÃì¤È¤¹¤ë¥·¥§¥ë¾¦»öê¤ò2010Ç¯¤Ë»ö¶È¾µ·Ñ¡£
2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤ËÂ÷¤¹ÃÏµå´Ä¶¤ò¤è¤êÁ±¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë°Ù¡¢¡ÖÍ½ËÉ¡¦Áá´üÈ¯¸«¡×¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Î´Ä¶¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¦·¼ÌØ¡¦¸¦½¤¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¥¢¡¼¥È³èÆ°¤ò»ö¶ÈÌÜÅª¤È¤·¤¿8thCALê¤ò2018Ç¯¤ËÀßÎ©¡£·¼ÌØ³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î³²êµÅ¸¤ò¼çºÅ¡£
¢£³²êµÅ¸ season6 Å¸¼¨
¡»1F
¡»2F
¡»3F
¢£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤Î³²Ãî¥È¥ì¥ó¥É¡§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁý¤Ç¥È¥³¥¸¥é¥ßÌäÂê¤¬µÞÁýÃæ¡ª
¥È¥³¥¸¥é¥ß¤Ï¡¢¡ÖÆîµþÃî¡Ê¥Ê¥ó¥¥ó¥à¥·¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Àï¸å¡¢¥¢¥¿¥Þ¥¸¥é¥ß¶î½ü¤Î¤¿¤á¤ËÍµ¡±öÁÇ·Ï¤Î»¦ÃîºÞDDT¤ÎÂçÎÌ»¶ÉÛ¤Ç°ì½ï¤Ë¶îÃà¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·2020Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢2010Ç¯º¢¤«¤éºÆ¤ÓºÆÎ®Æþ¤·»Ï¤á¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¶ËÃ¼¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢É½ÁØ¾å¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤¿¤¬¡¢¶îÃà¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ù¨Ê¿¤ÊÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²È¶ñ¤ä¾²¡¦ÊÉ¤Î·Ñ¤®ÌÜ¡¢°áÎà¤ä³ó¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë·ä´Ö¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ìÅÙ»É¤µ¤ì¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·»É¤µ¤ì¤ë¤ÈÂÎÆâ¤Ë¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¡¢¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¡£¶¯¤¤¤«¤æ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÌ²¾É¤ä¿À·Ð¾ã³²¡¢È¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥È¥³¥¸¥é¥ß¤Ï°ìÃ¶ÈË¿£¤¹¤ë¤ÈËÉ½ü¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»¦ÃîºÞ¤¬¸ú¤¤Å¤é¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Íñ¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿Âç¤ÊÏ«⼒¤äÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢À¤³¦¤Î³²Ãî¶î½ü¶È³¦¤Ç¤âºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶î½üº¤Æñ¤ÊµÛ⾎À³²Ãî¤À¡£¶áÇ¯¤ÏÌ±Çñ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÈ¯À¸¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÂð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅ»ÜÀß¡¦¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡¦¶µ°é»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8thCAL¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ù¥¤¤ò¤â¤È¤Ë¥È¥³¥¸¥é¥ß¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Î»ñºà¤ò³«È¯¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò°ÂÁ´¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥È¥³¥¸¥é¥ßÂÐºö¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥È¥³¥¸¥é¤Ì¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥È¥³¥¸¥é¥ß
¥«¥á¥à¥·ÌÜ¤ËÂ°¤·¡¢ÂÎÄ¹5¡Á8mm¤ÎÃã³ì¿§¤Ç¶õÊ¢»þ¤ÏÙ¨Ê¿¤ÊÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ãî¤ÏµÛ⾎¤·¤Ê¤¯¤È¤â1Ç¯°Ê¾åÀ¸¤¡¢µÛ⾎¤¹¤ë¤ÈÇ»⾎¿§¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ý¤¯ËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¡£Ìë¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËµÛ⾎¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µÛ⾎¸å¤Ï¤¹¤Ð¤ä¤¯ÀøÉú¾ì½ê¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥³¥¸¥é¥ß¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¿Í°Ê³°¤Ë¸¤¤äÇ¤Ê¤É¤Ë¤âµÛ⾎¤¹¤ë¡£
Ù¨Ê¿¤ÊÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²È¶ñ¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¢¾²¤äÊÉ¤Î·Ñ¤®ÌÜ¡¢¤¿¤¿¤ß¤Î¤Ø¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¤Û¤«°áÎà¤ä³ó¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÃæ¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë·ä´Ö¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö³²Ãî¤È¤Ï²¿¤«¡¦¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡×¡£
¤½¤ÎÌä¤¤¤ò¥¢¡¼¥È¤ËÂ÷¤·¡¢6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤ë³²êµÅ¸¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶î½üÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ëÀ¸¤¤â¤Î¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÌä¤¤Ä¾¤¹»ëºÂ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¤¤¤Î¤Á¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½ÅÔ»Ô¤Î´ðÈ×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8thCAL ÂåÉ½ ²¬Éô ÈþÆï»Ò
¡ã³²êµÅ¸ season6¡ä
Åìµþ²ñ¾ì¡§MATERIO base¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶3ÃúÌÜ11-2¡Ë
2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¡Á9·î11Æü(ÌÚ) 13:00~20:00¢¨µÙ´ÛÆü¡§·î¡¦²Ð
https://materiobase.jp/
Âçºå²ñ¾ì¡§Ì§ÌÌ¸ø±àº«Ãî´Û¡ÊÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÌ§ÌÌ¸ø±à1-18¡Ë
2025Ç¯9·î17Æü(¿å)¡Á9·î29Æü(·î) 10:00~17:00¡ÊÆþ±à¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë ¢¨µÙ´ÛÆü¡§²Ð
https://www.mino-konchu.jp/
³²êµÅ¸twitter¡§https://twitter.com/8thCAL_exhibi
¼çºÅ¡§8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨⼒¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃæÀî¥±¥ß¥«¥ë¡¢Ì§ÌÌ¸ø±àº«Ãî´Û
¶¨»¿¡§´Ä¶µ¡´ï³ô¼°²ñ¼Ò¡¢FKK³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÆüËÜ½üÃîµÆ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥¦¥ï¡¦¥Ç¥£¥é¥¤¥È
barefoot republic co.ltd.¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¢IY Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò·ú¾¢
Ë²¿Þ¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¥¤¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥ì¥Õ¥¡¥¹¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
SASAI FINE ARTS¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ð¥¤¥ª¥ß¥ß¥¯¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢TAKEO³ô¼°²ñ¼Ò
NEARIZE³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥ë¥ª¡¼¥¨¥Ì¡¢¥·¥§¥ë¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¢£³²êµÅ¸twitter
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦´ØÀ¾Å´Æ»²ñ¼Ò11¼Ò¤¬Ì´¤Î¶¥±é¡ª¡ÖÅ´Æ»²ñ¼Ò¡õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦¥Ú¥ë¡¼¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯²½¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦Èþ¤·¤¤²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¶âµû¡×¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ª¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡¢¡ÖÅìµþ¶âµû¡Á»þÂå¤ò±Ë¤°¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥å¡¼¥º¤¿¤Á¡Á¡×¤ò³«ºÅ
¡¦¡Ø¥¢¥ó¥Ö¥í¡Ù¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î½ë¤µ¥ê¥¹¥¯Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡ª9³ä°Ê¾å¤¬²Æ¤Î½ë¤µ¤ò°Õ¼±¤â¡¢70¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¸µ¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï4Ê¬¤Î1
¡¦Á°ºî¥Á¥¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÈÎÇä¿ô2ÇÜÄ¶¤¨¤òÃ£À®¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥º¡×Çä¤ì¹Ô¤Àä¹¥Ä´