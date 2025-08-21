9安打5失点で今季初黒星…直球の感覚、制球力について語る【MLB】ロッキーズ 8ー3 ドジャース（日本時間21日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場した。投手としては4回に6安打を浴びるなど、計9安打5失点で今季初黒星を喫した。試合後には「真っすぐがカット気味に動いていた」と語り、スライダー系のボールが中心となったピッチングを振り返った