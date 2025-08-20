ヤンキースが１９日（日本時間２０日）のレイズ戦で、アーロン・ジャッジ外野手（３３）の４０号ソロをはじめ１試合９本塁打の大爆発。１３―３で圧倒し、４連勝を飾った。大花火大会の始まりはジャッジだった。相手先発・バズから初回一死無走者の場面で中越えへ４２９フィート（約１３１メートル）の特大弾。一気に火がついたヤンキース打線はベリンジャーの２３号ソロ、スタントンの１３号ソロと３者連続でアーチをかけ、そ