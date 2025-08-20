¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î20Æü¿ÀµÜ¡Ëµð¿Í¤Î2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬20Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥×¥í3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤ËÀèÀ©¤Î8¹æ¥½¥í¤òµö¤·¡¢¥×¥í½éÈïÃÆ¤È¥×¥í½é¤Î¼«ÀÕÅÀ¤¬µ­Ï¿¤µ¤ì¤¿¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç4»î¹ç¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯2ÅÙ¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ15²ó1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤ÈËÉ¸æÎ¨0.00¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¿¹ÅÄ¡£½é²ó¤Ï8µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿2²ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿4