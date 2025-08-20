2025年8月20日、台湾メディアのETtodayは、台湾を訪れた日本人女性をめぐり、34年前に起きた悲惨な事件を想起させるような危険なトラブルが発生したと報じた。記事は、今月に入って台湾をSNSで知り合った相手とデートする「伴遊」目的で訪れた日本人女性2人が、それぞれ同じ台湾人の男に拘束され、性的暴行を受けた疑いがあると伝えた。報道によると、まず日本人女性Aさんが訪台前にSNS上で男と一晩30万円（性的サービスを含む）で