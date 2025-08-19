箱根駅伝３連覇を目指す青学大の飯田翔大（かいと、２年）は１９日、自身のＳＮＳで「急速進行型脱毛症」を発症していることを明かした。「ストレス性とされていますが、詳しい原因は不明で完治するかどうかも人それぞれと言われています。治療に関しては、専門医やチームトレーナーと相談しながら慎重に進めています」などと記した。飯田は鹿児島・出水中央高時代に５０００メートルで日本高校歴代４位（当時）の１３分３４秒