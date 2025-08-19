山梨学院の女子応援リーダーは「矢がすり」模様の袴姿で応援第107回全国高校野球選手権は19日に第13日目が行われ、第1試合で山梨学院が京都国際と対戦した。山梨学院のアルプススタンドには袴姿の女子応援団が。「山梨学院の袴の応援の子たち可愛ええ」「袴姿の応援団、いいな。いいな」など注目を集めた。ユニホームの色でもある白と水色で埋まった応援団の中に、ひときわ目を引く2人の女性が。赤と紫の袴姿で、白のハチマキ