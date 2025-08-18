チェルシーがクラブ・ワールドカップで雷雨接近の影響による中断も含めて４時間半を超えるフットボール史上最長の試合の１つとなったベンフィカとのラウンド16を戦っていた頃、その10日後に２得点を挙げて、パリ・サンジェルマンと対戦した決勝進出の立役者となったストライカーは、リオデジャネイロのビーチで友人たちと一緒に過ごしていた。当時、ブライトンの選手だったジョアン・ペドロはバカンスを満喫していた。しかし、