「顔を見たらご用心」人を襲う危険な魚「ゴマモンガラ」沖縄で目撃

2025年8月18日 19時17分

ざっくり言うと
沖縄・国頭村の港で目撃された「ゴマモンガラ」がSNSで話題だ
ときに人を襲う危険な魚で、動画が2190万回以上も閲覧されたという
「ダイビングでは『サメより怖い』とも言われる魚」などの声も出ていた

◆危険な魚「ゴマモンガラ」を目撃
記事を読む