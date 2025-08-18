俳優・木村拓哉さんがラーメン店スタッフに取った振る舞いに対して、「この人は本当に心の中までカッコいい」などと絶賛する声がSNS上で相次いでいる。この木村さんの振る舞いは、2025年8月16日公開のYouTube動画での一場面。手が油で汚れているとの理由でスタッフは握手を遠慮したが、木村さんはそれを気にせずに握手していた。「この（手の）おかげっすよ」8月16日に公開されたYouTubeの動画では、神奈川県内の家系ラーメンの名