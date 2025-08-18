「戦争犯罪人を赤絨毯で出迎え」批判も15日（現地時間）米アラスカ州で行われた米ロ首脳会談の内容については不明な点が多いが、米国内ではトランプ大統領がプーチン大統領を「赤絨毯」を敷いて出迎えたことに批判がわき起こっている。ロシアのプーチン大統領はアラスカの米空軍基地「エルメンドルフ・リチャードソン」へ飛来したが、その専用機が着陸、停止すると迷彩服姿の米兵数人が駆け寄ってタラップの下から赤い絨毯を敷いて