（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

不倫夫「4年前の妻の不倫LINE」を蒸し返し…妻が迫られる地獄の2択

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 不倫夫が4年前の不倫相手にも慰謝料請求すると言ってきたという妻
  • 弁護士によると、不倫相手への慰謝料請求は問題なく可能だという
  • ただし、離婚から6カ月が経過していなくても時効にはならないとのこと
記事を読む

おすすめ記事

  • 吉沢亮（2024年10月撮影）
    【全文】アミューズが吉沢亮めぐる文春報道に声明発表「否定した事実があたかも真実のように」 2025年8月16日 12時51分
  • 本妻が不倫女の前で夫に夜の交渉！「まだ体力ある？」熱烈不倫キス目撃から容赦ない修羅場＜奪い愛、真夏＞
    本妻が不倫女の前で夫に夜の交渉！「まだ体力ある？」熱烈不倫キス目撃から容赦ない修羅場＜奪い愛、真夏＞ 2025年8月16日 7時30分
  • 【ライブレポート】ReoNa、FC限定ツアー『ふあんぷらぐど2025』終演！3rdアルバム『HEART』収録の新曲「芥（あくた）」ライブ初披露
    【ライブレポート】ReoNa、FC限定ツアー『ふあんぷらぐど2025』終演！3rdアルバム『HEART』収録の新曲「芥（あくた）」ライブ初披露 2025年8月17日 13時0分
  • 「韓国クラブの復讐は続く」神戸を撃破したFWの移籍をめぐり欧州メディアが痛烈批判
    「韓国クラブの復讐は続く」神戸を撃破したFWの移籍をめぐり欧州メディアが痛烈批判 2025年8月11日 19時30分
  • ６年ぶりに３勝目を挙げ、優勝インタビューで涙ぐむ柏原明日架（カメラ・今西　淳）
    柏原明日架が涙の６年ぶりＶ　優勝会見で離婚を告白「たくさんの方に心配や迷惑をかけた」 2025年8月18日 6時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 福山雅治 フジ会合参加巡り謝罪
    2. 2. 彼氏が声かけも…国分は半笑いで
    3. 3. 加藤ローサ 離婚巡る取材に本音
    4. 4. アミューズ 福山の記事で声明
    5. 5. 渡部建の近影「70代に見える」
    6. 6. 加藤ローサ 元夫の言葉に苦笑い
    7. 7. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
    8. 8. 加藤ローサ 松井大輔氏と離婚
    9. 9. 大阪・道頓堀のビル火災 2人死亡
    10. 10. 坂口健太郎投稿 男女逆なら炎上?
    1. 11. 50代で卵買えず帰宅 別人に変貌
    2. 12. 福山 下ネタで女性アナ不快に?
    3. 13. 「有吉の夏休み」前代未聞の事態
    4. 14. さんま 月間2億のキャバ嬢に激昂
    5. 15. 松岡昌宏 全然働かなくても余裕
    6. 16. マイクラ声優 ファンの夢を暴露
    7. 17. 修学旅行生が放つ一言 空気一変
    8. 18. 「熊を殺すな」に地方在住者本音
    9. 19. 金持ちor貧乏老後 決定的な差
    10. 20. 元NHK記者 取材相手と禁断関係か
    1. 1. 福山雅治 フジ会合参加巡り謝罪
    2. 2. 大阪・道頓堀のビル火災 2人死亡
    3. 3. 50代で卵買えず帰宅 別人に変貌
    4. 4. 「熊を殺すな」に地方在住者本音
    5. 5. 元NHK記者 取材相手と禁断関係か
    6. 6. 「被害者手帳」全国で導入へ
    7. 7. 「昼夜が同居する空」三重で出現
    8. 8. 裸の行列が…施設混雑で大問題
    9. 9. 新米5kgが7800円 異常な高値
    10. 10. テレンス・スタンプさん 死去
    1. 11. 母庇い娘死亡「彼女らしい行動」
    2. 12. 札幌で従業員投げ飛ばす 男逮捕
    3. 13. 小栗旬ら輩出 老舗養成所が破産
    4. 14. 天皇陛下 ジーンズで店訪れ失敗
    5. 15. ミヤネ屋 反転攻勢に転じたワケ
    6. 16. 残暑は10月まで? 大雨のリスクも
    7. 17. 有料イラスト 市HPに7年無断掲載
    8. 18. 街の裸婦像 撤去の自治体相次ぐ
    9. 19. 道頓堀のビルで火災 消防が消火
    10. 20. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
    1. 1. サンリオに失望 ファン非難の訳
    2. 2. やっぱバラまき 首相に怒り爆発
    3. 3. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
    4. 4. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    5. 5. 自民を壊した結果 参政党に私見
    6. 6. LINEさらされ…田久保市長を告発
    7. 7. 入籍9日前にネイリストが転落死
    8. 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    9. 9. 「消えてほしい」堀江氏が私見
    10. 10. 愛子さまイヤリング 値段判明か
    1. 11. 性行為強要…女性へセクハラの謎
    2. 12. 石垣市長、出直しの中山氏5選　新人との一騎打ち制す
    3. 13. 親日中国人が訪日を辞めたワケ
    4. 14. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
    5. 15. 食べ放題店 ヤバい迷惑客の実態
    6. 16. 伊東市長はゾーンに入っている?
    7. 17. 酔っ払いLUUPの事故多すぎ…衝撃
    8. 18. 「避妊はいらない」死の逃避行
    9. 19. 調子乗ってる 北村晴男氏を批判
    10. 20. 山岡家 期間限定ラーメンを絶賛
    1. 1. フィリピンで日本人銃撃され死亡
    2. 2. 25年前に「同性愛」告白 その後
    3. 3. プーチン氏が突きつけた要求全貌
    4. 4. 「日本人が消えた」中国人766%増
    5. 5. ウシの鼻輪外して 任天堂に要請
    6. 6. 比で邦人射殺 被害者の身元判明
    7. 7. 米露の機密文書 宿で見つかる
    8. 8. 米国美女 日本のラーメン大絶賛
    9. 9. 不倫が多い国ランキング、1位は？＝韓国ネット「韓国や日本はこそこそと…」
    10. 10. 西アフリカ 2つの大きな危機に
    1. 11. 中国EVバッテリー大手 操業停止
    2. 12. 和平実現はゼレンスキー氏次第
    3. 13. 中国 ドローンが餌まき続ける
    4. 14. ビル・ゲイツが韓国番組に出演
    5. 15. 中国外交エリートの失脚説が浮上
    6. 16. 梨泰院事故に出動の隊員が失踪
    7. 17. EV なぜインドで普及しない?
    8. 18. 加空港1万人ストライキ 全便欠航
    9. 19. 韓国石油化学産業が生存危機か
    10. 20. 人型ロボブームは「種火」か
    1. 1. 金持ちor貧乏老後 決定的な差
    2. 2. つらい月曜日「金曜日」が原因?
    3. 3. リニア遅延 静岡県の無責任体質
    4. 4. 沖縄ファミマ セブンに勝つワケ
    5. 5. トヨタに「1兆4000万円」の打撃
    6. 6. リゾートホテルのような豪華船
    7. 7. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
    8. 8. 年金払ってない 理不尽に直面
    9. 9. 迫られる妻 不倫夫から地獄の2択
    10. 10. ミニストップ 消費期限を偽装
    1. 11. 電気代が高くなる電力会社を調査
    2. 12. JAグループ京都とズブズブ関係か
    3. 13. 回転ずしの「株主優待」とは
    4. 14. 税務署が常に目光る「姿勢」
    5. 15. 60歳で退職 母から5年間援助要請
    6. 16. 年収1千万円=高収入 思い込み
    7. 17. 脱税理士が教える消費税の節税
    8. 18. 「バズレシピ」が結婚の決め手に
    9. 19. 「60歳で即退職はNG」警鐘する訳
    10. 20. 結婚相手の希望年収 男女の違い
    1. 1. 中島聡氏 iPhoneはもう限界寸前
    2. 2. 「Googleメッセージ」に新機能
    3. 3. GPT-5とGPT-4o廃止 不満噴出
    4. 4. NASAが公開「創造の柱」の3D
    5. 5. 若者の映画館 コロナ禍で回復?
    6. 6. 世界最薄クラスのバッテリー登場
    7. 7. 配達アプリで「ピンズレ案件」
    8. 8. シリコンパワー 外付けSSDの実力
    9. 9. レクター 出前館に好意的な訳
    10. 10. AI解説者が解説 最新ツール13選
    1. 11. イヤホン「ガッツリ鳴る」予想外
    2. 12. じぶん銀行 プレミアム金利優遇
    3. 13. 「VAIO」業界から復活のワケ
    4. 14. 4K・4K超えるモニター 解像度は?
    5. 15. SteamのGPU処理 過小に監視へ
    6. 16. 「GPT-5」従来のモデルとの違い
    7. 17. 富士フイルム「X-E5」発売へ
    8. 18. 「鬼滅の刃」公開御礼舞台挨拶
    9. 19. 絶対濡れない 雨に強いリュック
    10. 20. iPhone 17発表は9月9日が有力か
    1. 1. 元広陵生徒 殴られ右半身麻痺に
    2. 2. 広陵の会見 一番ダメなことした
    3. 3. 甲子園で物議 元マネジャーの今
    4. 4. 退学決めた 広陵監督からの言葉
    5. 5. 離婚した 優勝会見で衝撃の告白
    6. 6. 大谷が巻き添え バレロ氏の魂胆
    7. 7. 日本代表・佐野海舟との結婚公表
    8. 8. 中日・井上監督“苦肉の藤浪対策”「ケガ人出したくない。ベストオーダーで臨めない」
    9. 9. ダル 中田翔の引退にただ一言
    10. 10. 温泉にボトル型カメラ バレた訳
    1. 11. 不倫報道が原因 V会見で離婚報告
    2. 12. 新体操パワハラ 不可解な疑問3つ
    3. 13. 高校野球トラブル 年1000件以上
    4. 14. 中田翔 ビッグマウスだった理由
    5. 15. 広陵 文春報道について声明発表
    6. 16. オリ戦力外 巨人から連絡に驚き
    7. 17. ネイマール 敗戦後に涙の表情
    8. 18. 落合氏「まだまだやれた」発言
    9. 19. 田中将大 中田翔引退に言及
    10. 20. 藤浪対策 中日の「腰抜け采配」
    1. 1. 彼氏が声かけも…国分は半笑いで
    2. 2. 加藤ローサ 離婚巡る取材に本音
    3. 3. アミューズ 福山の記事で声明
    4. 4. 渡部建の近影「70代に見える」
    5. 5. 加藤ローサ 元夫の言葉に苦笑い
    6. 6. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
    7. 7. 加藤ローサ 松井大輔氏と離婚
    8. 8. 坂口健太郎投稿 男女逆なら炎上?
    9. 9. 福山 下ネタで女性アナ不快に?
    10. 10. 松岡昌宏 全然働かなくても余裕
    1. 11. 「有吉の夏休み」前代未聞の事態
    2. 12. さんま 月間2億のキャバ嬢に激昂
    3. 13. VTR中に大音量ガヤ 勝俣に呆れ声
    4. 14. コミケ「汗の臭い」問題に独自
    5. 15. 福山雅治 自身の記事に心境綴る
    6. 16. 追突され死亡 中国籍の男を逮捕
    7. 17. 金建希氏 下着渡され悲惨な末路
    8. 18. 引退の中田翔「匂わせ」に賛否
    9. 19. アナ自前 綾波レイコスに衝撃
    10. 20. 蒼井そら 一夜の恋繰り返す過去
    1. 1. 「神谷」はなんて読む？読めたらすごい…富山県の難読地名！
    2. 2. 一宮市に極上グランピング施設
    3. 3. 「港区女子」の絶望と幸せ
    4. 4. ママの旬な色 ママコーデ術
    5. 5. 実はやめてほしい彼女の口癖
    6. 6. 離婚宣言食らった際の「タブー」
    7. 7. 「運気が上がる」日常の習慣
    8. 8. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
    9. 9. 乳がん…下着売り場で涙止まらず
    10. 10. 女友達と毎晩飲み歩く夫に苛立ち
    1. 11. 「有休取りたい若手社員」の苦悩
    2. 12. 「発達障害は個性」当事者が苦言
    3. 13. 「ミツカン」が過去投稿を謝罪
    4. 14. 女性がハマっている趣味9選
    5. 15. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ
    6. 16. 「夏に声かけてくる男子」の警戒
    7. 17. 一瞬でウエスト細くする呼吸法
    8. 18. しまむらで発見 オシャレ見えBAG
    9. 19. 1点投入で秋を先取り GUトップス
    10. 20. 夫に近づくママ友にモヤモヤ
    x