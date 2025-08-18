スペインでも物議を醸している。現地８月16日に開催されたラ・リーガの第１節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダはバレンシアと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。57分に先制を許したなか、その３分後に同点ゴールを鮮やかに決めたのが、４−３−３の右ウイングで先発した久保だ。ブライス・メンデスからペナルティエリアの外でパスを受けると、ターンをして前を向き、左足を一閃。強烈なシュートをゴールネット