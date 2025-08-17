現地８月16日に開催されたリーグ・アンの開幕戦で、南野拓実が所属するモナコは今夏に瀬古歩夢が加入したル・アーブルとホームで対戦した。日本人対決となったゲームで南野と瀬古がともに先発したなか、モナコは32分に相手のオウンゴールで先制。61分にはエリック・ダイアーが追加点を挙げる。その６分後にはゴールを許して１点差に詰め寄られたものの、74分にマグネス・アクリウシェがゴールを奪って、結局３−１の勝利を収め