グランド ハイアット 東京は、「桃とヨーグルトソフトのパルフェ」を8月31日まで提供する。ジューシーで甘い国産の桃を贅沢につかい、芳醇でみずみずしい桃の味わいを引き立てる、ヨーグルトソフトクリームを合わせた。また、甘酸っぱい真っ赤なベリーソースや、サクサクに焼き上げるかわいらしい桃色のビスキュイを添え、味わいの変化や食感の違いを楽しむことができる。開催中のポケモンとコラボレーションした宿泊プランや限定