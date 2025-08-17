グランド ハイアット 東京は、「桃とヨーグルトソフトのパルフェ」を8月31日まで提供する。

ジューシーで甘い国産の桃を贅沢につかい、芳醇でみずみずしい桃の味わいを引き立てる、ヨーグルトソフトクリームを合わせた。また、甘酸っぱい真っ赤なベリーソースや、サクサクに焼き上げるかわいらしい桃色のビスキュイを添え、味わいの変化や食感の違いを楽しむことができる。

開催中のポケモンとコラボレーションした宿泊プランや限定メニューが登場する「ポケモン コラボレーション サマー 2025」の一環として、「ピカチュウのヨーグルトジェラートパフェ セット」も用意する。マンゴーやパイナップルなどをつかい、ピカチュウをイメージした元気の出るような黄色が目を引くトロピカルなオリジナルパフェに仕上げた。

場所はイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」。時間と料金は「桃とヨーグルトソフトのパルフェ」（1,870円）が午前11時から午後9時まで。「ピカチュウのヨーグルトジェラートパフェ セット」（3,740円）が午後3時から5時まで。税込、サービス料別。「ピカチュウのヨーグルトジェラートパフェ セット」は1日8食限定。事前予約・決済が必要。