イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫は１６日、今季開幕戦のホーム・フラム戦に先発し、後半３８分までプレー。得点は奪えず、チームは１―１で引き分けた。後半１０分にＭＦマット・オライリーのＰＫで先制したが、後半アディダスに追いつかれてしまった。そんな結果を受け、ブライトンの地元メディア「サセックス・ワールド」は三笘について６点をつけた上で、こう評価した。「三笘は２７