夏バテになると、気分が落ち込んだり、食欲がなくなったりする人は多いと思います。また、重症化してしまうと意識障害やけいれんを引き起こしてしまうことも。SNSでも「夏バテなのか疲れが取れない」「体がダルいし、食欲ないし寝ても眠い。『メンタルやられた？』って思ったけど冷静に考えたら夏バテか…？」「そろそろ暑くなるから食欲がなくてもさっぱり食べられる料理をピックアップしておかなきゃ」「食欲なくて食べやすい