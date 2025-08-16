思わず足が止まる、哲学の道沿いの洋館カフェかつて哲学者が思索を巡らせながら歩いたことに由来する「哲学の道」。せせらぎの両岸には数多くの桜が植えられ、やすらぎの水辺空間として人気のスポットです。今回ご紹介する「CafeMercredi（かふぇめるくるでぃ）」は、南北に2kmほど続く哲学の道の北端（銀閣寺橋）から徒歩約4分ほどの場所にあります。店舗は横に長く地上1階、地下1階建て。正面から見て左側、とんがり帽子の屋