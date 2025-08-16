仕事もできて容姿端麗な女性を見ると憧れてしまいますよね。ただ仕事もして忙しいはずなのに、美しさもキープするなんて一体どんな努力をしているのでしょうか？今回は、シゴデキ美人上司のストイックすぎる生活をご紹介いたします。残業後に走って帰宅「職場の上司は、とても美人で仕事もできるパーフェクトな人なんです。ある日、仕事でトラブルが発生し、残業をすることになりました。終電ギリギリになんとか仕事を終えて、疲