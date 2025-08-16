私はミカ。わが家は共働きで私の帰宅は19時、夫のマサユキは22時すぎ。そのため平日は義実家が娘サトミの面倒を見てくれていました。するとある日義母から「毎月のお礼のお金を2万円上乗せしてほしい」と打診されます。義実家にはお礼のお金のほか、光熱費や固定資産税など年間100万以上援助しているので納得できません。しかし私たちはこの義母の打診をきっかけに、今の義実家頼みの生活スタイルを根本的に見直すべきだと気づいた