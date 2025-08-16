パドレスとの決戦前にドジャースにまた悲報だ。マックス・マンシー内野手（３４）が右脇腹を痛めて１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入った。今季２度目の離脱だ。ロバーツ監督が試合前の会見で明かした。痛めたのは右の腹斜筋で、指揮官は「週ごとに様子を見ていく、シーズン終了になるとは思っていない」と説明した。マンシーは大谷翔平投手が先発登板した１３日（同１４日）のエンゼルス戦でスタメン出場する予定だったが、