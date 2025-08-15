Dr.¥ë¥ë¥ë¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¥ë¥ë¥ó Åí¥¦¡¼¥í¥ó¡ÊÅí±¨Î¶Ãã¤Î¹á¤ê¡Ë¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤×¤ë¤ó¤È¤¦¤ë¤ª¤¦·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤ØÅíÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤È¤ªÈ©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë±¨Î¶Ãã¥¨¥­¥¹¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÈ©¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£È©¤Î¿åÊ¬¤ò¥­¡¼¥×¤¹¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢ÅíÍ³Íè¤Î¿¢ÊªÀ­¥»¥é¥ß¥É¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥»¥é¥ß¥É¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É¡¿¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¡Ë¡×¤ò