¡Ö¥ë¥ë¥ë¥ó¡×¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¡íÅí¥¦¡¼¥í¥ó¡í¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ë¤èÇã¤¨¤ë¤Î¤ÏPLAZA¤ÈMINiPLA¤À¤±¡£
Dr.¥ë¥ë¥ë¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¥ë¥ë¥ó Åí¥¦¡¼¥í¥ó¡ÊÅí±¨Î¶Ãã¤Î¹á¤ê¡Ë¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤×¤ë¤ó¤È¤¦¤ë¤ª¤¦·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ø
ÅíÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤È¤ªÈ©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë±¨Î¶Ãã¥¨¥¥¹¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÈ©¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
È©¤Î¿åÊ¬¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢ÅíÍ³Íè¤Î¿¢ÊªÀ¥»¥é¥ß¥É¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥»¥é¥ß¥É¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É¡¿¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¥ê¥Ä¥äÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤Åí¤Î²Ì¼Â¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¡¼¥Á¥¨¥¥¹¡×¡¢À°È©À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ò´Þ¤ó¤À¡Ö¥¦¡¼¥í¥óÃã¥¨¥¥¹¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾åÉÊ¤Ç´Å¤¤Åí±¨Î¶Ãã¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤¬Ìþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
7ËçÆþ¤ê¡ß3ÂÞ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1540±ß¡£
Á´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¥ë¥ë¥ó Åí¥¦¡¼¥í¥ó¡ÊÅí±¨Î¶Ãã¤Î¹á¤ê¡Ë¡×¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô