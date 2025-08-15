ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°ÎÂç¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Õ¥á¥ë¥¹¡£¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï10Æü¡¢¥Õ¥á¥ë¥¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÆ±Áª¼ê¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤¿¡£°úÂà»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÁ°È¾19Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¸ÅÁã¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢´¶Æ°Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¤¥É¥¥¥Ê¡¦¥Ñ¥ë¥¯¤Ë¡¢15Ç¯´ÖÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿¸µºÊ¤ÈÂ©»Ò¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£11Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç