MLB専門局「MLBネットワーク」の番組内で米大リーグ屈指の強打者が、ドジャース・大谷翔平投手の打撃フォーム秘話を明かした。MLB専門局の公式Xは日本時間14日、通算703本塁打を誇るアルバート・プホルス氏がエンゼルス時代の大谷との会話を振り返る動画を投稿している。MLB専門局「MLBネットワーク」の番組「インテンショナル・トーク」内で、プホルス氏はエンゼルスでチームメートだった大谷との打撃談義を振り返った。プ