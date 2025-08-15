吉田達磨氏が甲府で成し遂げたACL出場“日本人初の戦術コーチ”として韓国のKリーグで再出発した吉田達磨氏（大田ハナシチズン）。吉田氏が近年Jリーグで指揮を執ったヴァンフォーレ甲府と徳島ヴォルティスで味わった天国と地獄について振り返った。（取材・文＝元川悦子／全6回の第5回目）◇◇◇2017年1月〜2018年4月までトップチーム指揮官を務めた甲府に2022年1月から再び戻ることになった吉田氏。同