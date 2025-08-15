大谷はエンゼルスとの古巣対戦後に自身のスキャンダルに対する想いを語った(C)Getty Images注目された“問題”に当人が言及した。現地時間8月13日、ドジャースの大谷翔平は、エンゼルス戦後に取材対応。ハワイ島にある総額2億4000万ドル（約350億円）規模の高級住宅開発を巡って提訴された件について「もうフィールドに集中したい。このチームの負けも続いているので、チーム全体として早く1勝して、一戦一戦勝ちきりたい」と