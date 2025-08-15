米国製トヨタ車の逆輸入は現実になるか？ 北米で人気のミニバン「シエナ」から見える未来日米間の関税に関する合意を受け、トヨタの豊田章男会長が「米国で生産した自動車を日本で販売する逆輸入について努力する」と意欲を示したことが話題となっています。これまで日本の自動車市場では見られなかった、米国生産のトヨタ車が正規に輸入される可能性が出てきたのです。【画像】超カッコイイ！ トヨタ「”最大級”ミニバン」を