林陵平×倉敷保雄ラ・リーガ2025−26展望前編ラ・リーガの新シーズンを、試合中継の解説と実況でお馴染みの林陵平と倉敷保雄両氏が展望する。バルセロナ、レアル・マドリードの陣容と今季への期待を語った。バルセロナの10番として新シーズンに臨むラミン・ヤマルphoto by Getty Images【動画】林陵平×倉敷保雄ラ・リーガ2025−26展望前編↓↓↓【10番をつけたラミン・ヤマル】林昨シーズンはバルセロナが強かった