鹿島は１４日、第２６節福岡戦（メルスタ）に向け、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。＊＊＊１２日に横浜ＦＭからの完全移籍加入が発表されたＦＷエウベルが取材に応じ、「サポーターの方々に約束できることは、常に全力を尽くし、最後まで戦う選手であること。タイトルを取り、シーズン終わりにみんなで喜びあえるよう、自分の力を存分に発揮したい」と意気込みを語った。スピードを生かした突破力を持ち味とするエウ