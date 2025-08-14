現地８月13日に開催されたリーグカップ１回戦で、古橋亨梧岩田智輝、藤本寛也を擁するバーミンガムが、シェフィールド・ユナイテッドとホームで対戦。２−１でイングランド２部同士の対決を制した。古橋に待望の一発が飛び出した。新天地デビューとなったリーグ開幕戦では、ファウルで得点が取り消されたなか、この日は開始５分で、背番号10デマライ・グレイの完璧なお膳立てでゴールに流し込み、初ゴールを奪ってみせた。&#