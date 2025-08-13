ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「野球うまければ」許される？元プロ野球選手、広陵高校「暴力事案」… 夏の甲子園2025 高校野球 スポーツニュース・トピックス 広陵高等学校 J-CASTニュース 「野球うまければ」許される？元プロ野球選手、広陵高校「暴力事案」に持論 2025年8月13日 11時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元プロ野球選手の高木豊氏が広陵高校の「暴力事案」への見解を示した 12日にYouTube動画で「野球がうまければ何でも許されるのか」と言及 「勘違いが勘違いを生む。辞退したとはいえ、後味が悪い」などと語った ◆野球解説者の高木豊氏が広陵高校の「暴力事案」に言及 記事を読む 関連の最新ニュース 夏の甲子園2025 記事時間 「野球うまければ」許される？元プロ野球選手、広陵高校「暴力事案」に持論 記事時間 08/13 12:06 甲子園のNHK中継でカラスの鳴き声が流れる 屋外球場ならではの珍事 記事時間 08/13 11:32 その後の人生の役に…広陵・中井監督の「ブーメラン」な指導方針 おすすめ記事 広陵 ２回戦辞退の決定は９日 選手の様子は「失意のどん底」「心を立て直すことが厳しい状況」携帯持参せずで「何も分からない状態だった」 2025年8月10日 13時22分 〈広陵が大炎上〉「SNSでは名前とか顔まで…違ったらどうすんだ。責任取れんのか」吹奏楽もチアガールもなし…異様な雰囲気に包まれた初戦現地ルポ 2025年8月8日 11時13分 高野連 暴力事案波紋の広陵について声明「主催者としては出場の判断に変更はありません」誹謗中傷拡散に注意喚起「看過できません」 2025年8月6日 22時42分 【甲子園】広陵の辞退理由は「人命を守ることが最優先」野球部寮の爆破予告や登下校中の生徒への中傷も発生 2025年8月11日 5時0分 広陵高校の出場辞退について広島県高野連がコメント発表 2025年8月10日 18時12分