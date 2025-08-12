2人乗りで後席なし＆ひろびろ荷室がスゴい！5ナンバーサイズ枠いっぱいの全幅1695mmを使ったコンパクトミニバンであるトヨタ「シエンタ」が、2025年8月5日に一部改良を受けました。一体どのようなモデルに進化したのでしょうか。後席なしの「2人乗りシエンタ」登場！【画像】超カッコいい！ これが斬新「“2人乗り”シエンタ」です！（30枚以上）シエンタは3列7人乗りと2列5人乗りが設定され、ニーズに合わせて選択できます