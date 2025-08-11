張本智和（C）WTTSPREAD

卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」張本智和が決勝進出を決める

  • 卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は11日、男子シングルス準決勝を開催
  • 世界ランキング4位の張本智和は同31位のカナック・ジャーと対戦した
  • ゲームカウント4ー1で勝利して決勝進出を決め、決勝進出を決めた
