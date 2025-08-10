ÄÉÆÍÁ°¡¢½÷Í¥¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤Ï¹âµéSUV¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢»þÂ®165¥­¥í°Ê¾å¤ÎÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹âÂ®Æ»¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Çº¸±¦¤ÎÂ¦ÊÉ¤Ë4ÅÙ·ãÆÍ¡£¸½¾ì¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥­º¯¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹­ËöÎÃ»Ò¡ÈÉÔÎÑ¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤Î¡Ö¤­¤â¤Á¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤¬¥ä¥ê¶Ì¤Ë¡Ä¡Ô°ì±þÁá°ðÅÄ¤À¤è¤Ê¡©¡Õ4·î7Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¹­Ëö¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÄÉÆÍÁ°¡¢165¥­¥íÄ¶¤ÎÂ®ÅÙ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£·î