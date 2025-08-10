²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢³¤¤äÀî¤Ç¤Î¿åÆñ»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜPROJECT¡×¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ø¡Ö³¤¤Î¤½¤Ê¤¨¡×¿åÆñ»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥µ¥Þ¥ê¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¤Î¿åÆñ¼Ô¿ô¤ÏÌó1600¿Í¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¿ô¤ÏÌó800¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌó51¡ó¤¬³¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿åÆñ»ö¸Î¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ëÄË¤Þ¤·¤¤ÊóÆ»¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó